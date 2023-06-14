Медведев напомнил о возможности уничтожить кабельную связь Запада, проложенную в океане

Если исходить из того, что западные страны были соучастниками подрыва «Северных потоков», то у России нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи её врагов, проложенной по дну океана.

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве «Северных потоков», то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана», — написал он в Telegram.

В октябре прошлого года член Европарламента от Греции Ева Кайли обратилась к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю по поводу безопасности критически важной подводной инфраструктуры после подрыва «Северных потоков».

Она поинтересовалась, какие меры принимаются для защиты коммуникационных кабелей, проходящих под Атлантическим океаном.

Парламентарий отметила, что кабели обеспечивают передачу огромных объёмов интернет-данных между двумя континентами и осуществление глобальных финансовых транзакций примерно на $10 трлн в день.