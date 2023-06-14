Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медведев напомнил о возможности уничтожить кабельную связь Запада, проложенную в океане

Короткая ссылка
Если исходить из того, что западные страны были соучастниками подрыва «Северных потоков», то у России нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи её врагов, проложенной по дну океана.
Медведев напомнил о возможности уничтожить кабельную связь Запада, проложенную в океане
  • РИА Новости

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве «Северных потоков», то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана», — написал он в Telegram.

В октябре прошлого года член Европарламента от Греции Ева Кайли обратилась к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю по поводу безопасности критически важной подводной инфраструктуры после подрыва «Северных потоков».

Она поинтересовалась, какие меры принимаются для защиты коммуникационных кабелей, проходящих под Атлантическим океаном.

Парламентарий отметила, что кабели обеспечивают передачу огромных объёмов интернет-данных между двумя континентами и осуществление глобальных финансовых транзакций примерно на $10 трлн в день.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить