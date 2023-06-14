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Антонов: США всё глубже втягиваются в пучину украинского конфликта

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США всё больше погружаются в пучину украинского конфликта и подталкивают ситуацию к ещё большей трагедии, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Соединённые Штаты все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса. Продолжают подталкивать обстановку на востоке Украины к еще большей трагедии», — заявил Антонов.

По его словам, США заставляют многие страны поставлять киевскому режиму оружие и боеприпасы.

Он добавил, что Вашингтон преследует цель нанесения России поражения на поле боя.

9 июня Соединённые Штаты объявили о выделении пакета военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд

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