Антонов: США всё глубже втягиваются в пучину украинского конфликта
«Соединённые Штаты все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса. Продолжают подталкивать обстановку на востоке Украины к еще большей трагедии», — заявил Антонов.
По его словам, США заставляют многие страны поставлять киевскому режиму оружие и боеприпасы.
Он добавил, что Вашингтон преследует цель нанесения России поражения на поле боя.
9 июня Соединённые Штаты объявили о выделении пакета военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд