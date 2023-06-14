Антонов: США всё глубже втягиваются в пучину украинского конфликта

США всё больше погружаются в пучину украинского конфликта и подталкивают ситуацию к ещё большей трагедии, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Соединённые Штаты все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса. Продолжают подталкивать обстановку на востоке Украины к еще большей трагедии», — заявил Антонов. По его словам, США заставляют многие страны поставлять киевскому режиму оружие и боеприпасы. Он добавил, что Вашингтон преследует цель нанесения России поражения на поле боя. 9 июня Соединённые Штаты объявили о выделении пакета военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд