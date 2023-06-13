МИД: призывы к расширению складирования ядерных бомб в Европе вызывают озабоченность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призывы к расширению географии складирования ядерных авиабомб США в Европе не могут не вызывать озабоченность.

Её комментарий опубликован на сайте МИД России.

«Не могут не вызывать озабоченность и звучавшие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующего потенциала к рубежам Союзного государства России и Белоруссии», — заявила Захарова.

По её словам, Вашингтон пытается замаскировать своё безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес Москвы и Минска.