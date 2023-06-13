МИД: Россия оставляет за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности

Москва оставляет за собой право на дополнительные шаги, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих союзников.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Мы оставляем за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и её союзников», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнётся после того, как 7—8 июля завершится подготовка сооружений для него.