МИД: Россия оставляет за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Мы оставляем за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и её союзников», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнётся после того, как 7—8 июля завершится подготовка сооружений для него.