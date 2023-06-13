Путин: США действуют только в своих интересах, их «вассалы» начали понимать это

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что США ведут себя очень прагматично и только в своих интересах, их «вассалы начали понимать» это.

«Американцы же ведут себя очень прагматично и всё только в своих интересах. Плевать они хотели на интересы своих союзников. У них союзников-то нет, у них есть только вассалы», — сказал он.

Путин добавил, что «вассалы начали понимать, какая роль им уготована».

11 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что линия на сдерживание России является абсолютной константой для Соединённых Штатов и Великобритании.

Он подчеркнул, что политика по сдерживанию России продолжается в течение не одного десятилетия.