Песков назвал линию на сдерживание России абсолютной константой для США и Британии
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании», — цитирует Пескова РИА Новости.
Песков подчеркнул, что политика по сдерживанию России продолжается в течение не одного десятилетия.
8 июня Вашингтон и Лондон объявили о заключении нового экономического партнёрства, нацеленного на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.