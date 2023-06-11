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Песков назвал линию на сдерживание России абсолютной константой для США и Британии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что линия на сдерживание России является абсолютной константой для Соединённых Штатов и Великобритании.
Песков назвал линию на сдерживание России абсолютной константой для США и Британии
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании», — цитирует Пескова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что политика по сдерживанию России продолжается в течение не одного десятилетия.

8 июня Вашингтон и Лондон объявили о заключении нового экономического партнёрства, нацеленного на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.

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