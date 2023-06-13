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Блинкен: НАТО намерено расширять связи с единомышленниками в АТР

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НАТО настроено на расширение партнёрства со странами-единомышленницами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Блинкен: НАТО намерено расширять связи с единомышленниками в АТР
  • РИА Новости

Об этом заявил на встрече с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы с нетерпением ждём дальнейшего укрепления нашего партнёрства со странами в регионах Индийского и Тихого океанов», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США на деле представляет собой попытку сформировать версию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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