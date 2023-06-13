Блинкен: НАТО намерено расширять связи с единомышленниками в АТР

НАТО настроено на расширение партнёрства со странами-единомышленницами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Об этом заявил на встрече с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы с нетерпением ждём дальнейшего укрепления нашего партнёрства со странами в регионах Индийского и Тихого океанов», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США на деле представляет собой попытку сформировать версию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.