Песков: Путин проводит встречу с военными корреспондентами

Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ней принимают участие журналисты с телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», блогеры и авторы Telegram-каналов», — цитирует его РИА Новости.

13 июня Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде почётное наименование «гвардейская».

Путин также подписал закон об изъятии положений, которые рассматривают граждан ЛНР и ДНР в стране в качестве иностранцев.