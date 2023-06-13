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Песков: Путин проводит встречу с военными корреспондентами

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами.
Песков: Путин проводит встречу с военными корреспондентами
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ней принимают участие журналисты с телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», блогеры и авторы Telegram-каналов», — цитирует его РИА Новости.

13 июня Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде почётное наименование «гвардейская».

Путин также подписал закон об изъятии положений, которые рассматривают граждан ЛНР и ДНР в стране в качестве иностранцев.

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