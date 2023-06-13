Столтенберг: Швеция выполнила все обязательства перед Турцией и заслуживает приёма в НАТО
- РИА Новости
«Швеция выполнила обязательства, которые они взяли на себя на прошлогоднем саммите НАТО в Мадриде», — приводит РИА Новости его слова в интервью CNN.
Столтенберг отметил, что власти Швеции, в частности, активизировали взаимодействие в борьбе с терроризмом и ужесточили антитеррористическое законодательство.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что США рассчитывают на вступление Швеции в НАТО до предстоящего в июле саммита альянса.