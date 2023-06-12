Блинкен: США рассчитывают, что Швеция вступит в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе

США рассчитывают, что Швеция до предстоящего в июле саммита НАТО завершит формальный процесс вступления в альянс.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«С нашей точки зрения... настало время для Швеции завершить формальное вступление в альянс. Наше ожидание состоит в том, что это случится до саммита НАТО в Вильнюсе», — цитирует его РИА Новости.

Блинкен отметил, что Швеция приложила достаточно усилий для устранения озабоченностей Турции касательно её присоединения к альянсу.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор со шведским министром иностранных дел Тобиасом Билльстрёмом по этому поводу. Он заявил о необходимости предпринимать конкретные шаги для присоединения Швеции к альянсу.