В Майами на улицы могут выйти до 50 тысяч сторонников вызванного в суд Трампа
- AP
Такую оценку высказал на пресс-конференции начальник городской полиции Мануэль Моралес.
«Мы собираем достаточные ресурсы, чтобы справиться с толпой от 5 тыс. до 50 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.
Власти города усиливают меры безопасности, но перекрывать улицы или возводить заграждения не планируется.
«Мы относимся к этому мероприятию крайне серьёзно. Мы знаем, что существует вероятность ухудшения ситуации, но мы не хотим причинять кому-то неудобства», — подчеркнул он.
Дональд Трамп 13 июня явится в суд в Майами после предъявления ему обвинений.
На днях Минюст США предъявил ему обвинения по 38 пунктам, включая ненадлежащее хранение секретных документов, связанных с национальной безопасностью, заговор с целью препятствования правосудию, сокрытие документации или записей, а также дачу ложных показаний. Каждая из статей предполагает максимальное наказание в виде тюремного заключения от пяти до 20 лет.