В Майами на улицы могут выйти до 50 тысяч сторонников вызванного в суд Трампа

В Майами 13 июня на улицу могут выйти до 50 тыс. человек, чтобы поддержать экс-президента США Дональда Трампа, прибывающего в город по повестке суда. Во вторник кандидату на пост главы государства предъявят обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

Такую оценку высказал на пресс-конференции начальник городской полиции Мануэль Моралес.

«Мы собираем достаточные ресурсы, чтобы справиться с толпой от 5 тыс. до 50 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

Власти города усиливают меры безопасности, но перекрывать улицы или возводить заграждения не планируется.

«Мы относимся к этому мероприятию крайне серьёзно. Мы знаем, что существует вероятность ухудшения ситуации, но мы не хотим причинять кому-то неудобства», — подчеркнул он.

Дональд Трамп 13 июня явится в суд в Майами после предъявления ему обвинений.

На днях Минюст США предъявил ему обвинения по 38 пунктам, включая ненадлежащее хранение секретных документов, связанных с национальной безопасностью, заговор с целью препятствования правосудию, сокрытие документации или записей, а также дачу ложных показаний. Каждая из статей предполагает максимальное наказание в виде тюремного заключения от пяти до 20 лет.