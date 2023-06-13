Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Майами на улицы могут выйти до 50 тысяч сторонников вызванного в суд Трампа

Короткая ссылка
В Майами 13 июня на улицу могут выйти до 50 тыс. человек, чтобы поддержать экс-президента США Дональда Трампа, прибывающего в город по повестке суда. Во вторник кандидату на пост главы государства предъявят обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.
В Майами на улицы могут выйти до 50 тысяч сторонников вызванного в суд Трампа
  • AP

Такую оценку высказал на пресс-конференции начальник городской полиции Мануэль Моралес.

«Мы собираем достаточные ресурсы, чтобы справиться с толпой от 5 тыс. до 50 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

Власти города усиливают меры безопасности, но перекрывать улицы или возводить заграждения не планируется.

«Мы относимся к этому мероприятию крайне серьёзно. Мы знаем, что существует вероятность ухудшения ситуации, но мы не хотим причинять кому-то неудобства», — подчеркнул он.

Дональд Трамп 13 июня явится в суд в Майами после предъявления ему обвинений.

На днях Минюст США предъявил ему обвинения по 38 пунктам, включая ненадлежащее хранение секретных документов, связанных с национальной безопасностью, заговор с целью препятствования правосудию, сокрытие документации или записей, а также дачу ложных показаний. Каждая из статей предполагает максимальное наказание в виде тюремного заключения от пяти до 20 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить