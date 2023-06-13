Глава МИД Венгрии Сийярто выступил за продолжение диалога с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу LCI выступил за сохранение диалога с Россией, чтобы продолжать поиски путей мирного урегулирования на Украине.

Запись интервью опубликована в аккаунте главы МИД Венгрии в соцсетях.

По его словам, главным вопросом в настоящее время является достижение мира. Он отметил, что для этого надо сохранять возможности общения.

«Мы считаем, что каналы связи должны оставаться открытыми», — отметил Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что продолжает диалог с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее Сийярто заявил, что поставленное киевским властям западное оружие впоследствии может оказаться в других частях мира и привести к крупным катастрофам.