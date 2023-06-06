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В Венгрии заявили, что поставленное на Украину оружие может оказаться в других частях мира

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Поставленное киевским властям западное оружие впоследствии может оказаться в других частях мира и привести к крупным катастрофам. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В Венгрии заявили, что поставленное на Украину оружие может оказаться в других частях мира
  • AP

«Существует немало регионов мира, где даже очень малая часть оружия, отправленного на Украину, может привести к крупным катастрофам, кризисам безопасности и нестабильности», — приводит ТАСС его слова на международном Будапештском мирном форуме.

Сийярто добавил, что ряд лидеров стран в нестабильных регионах уже высказали обеспокоенность поставками оружия на Украину.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО на встрече на высшем уровне в июле в Вильнюсе договорятся об активизации помощи Украине.

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