Столтенберг: НАТО на саммите в Вильнюсе активизирует оказание помощи Украине
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Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он отметил, что принятые на саммите в Вильнюсе решения «будут значительными».
«Мы усилим помощь Украине с многосторонним пакетом, который позволит перевести силы Украины на стандарты НАТО и приблизить Украину к НАТО», — цитирует его ТАСС.
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США и союзники по НАТО планируют выделить «солидный пакет» помощи Украине.