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Столтенберг: НАТО на саммите в Вильнюсе активизирует оказание помощи Украине

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Страны — члены НАТО на встрече на высшем уровне в июле в Вильнюсе договорятся об активизации помощи Украине.
Столтенберг: НАТО на саммите в Вильнюсе активизирует оказание помощи Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что принятые на саммите в Вильнюсе решения «будут значительными».

«Мы усилим помощь Украине с многосторонним пакетом, который позволит перевести силы Украины на стандарты НАТО и приблизить Украину к НАТО», — цитирует его ТАСС.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США и союзники по НАТО планируют выделить «солидный пакет» помощи Украине.

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