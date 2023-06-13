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Лукашенко заявил о намерении болеть за Трампа на президентских выборах в США

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о намерении болеть за Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах.
Лукашенко заявил о намерении болеть за Трампа на президентских выборах в США
  • РИА Новости

Его заявление приводит БЕЛТА. 

Лукашенко считает, что действующий американский президент Джо Байден не принимает решения самостоятельно.

Также президент Белоруссии заявил, что в США «работает машина», против которой «ни один президент не пойдёт».

При этом он считает Трампа более решительным политиком. По мнению Лукашенко, Трампу в случае победы придётся хотя бы частично выполнять обещания по прекращению конфликта.

«Потому что слишком явно он об этом сказал: «Сутки — и я бы решил вопрос». Будем за него болеть, чтобы он пришёл к власти и за сутки остановил эту натовскую машину, которая сегодня воюет против России», — сказал Лукашенко.

Ранее Трамп заявил, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» нынешнего главу Белого дома Джо Байдена из резиденции.

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