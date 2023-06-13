Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Сирии 22 военных США получили ранения из-за «инцидента с вертолётом»

Короткая ссылка
В Сирии 22 американских военных получили ранения в результате «инцидента с вертолётом», сообщает Associated Press.
В Сирии 22 военных США получили ранения из-за «инцидента с вертолётом»
  • Gettyimages.ru

Агентство пишет, что сейчас проводится расследование происшедшего. Как утверждается, ЧП не связано с огнём противника.

«Происшествие с вертолётом на севере Сирии привело к тому, что 22 военнослужащих США получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении американских ВС.

Пострадавшие военнослужащие проходят лечение, десять из них перевезли в «больницы более высокого уровня» за пределами региона.

Как напоминает агентство, в Сирии сейчас находится не менее 900 военнослужащих США, а также нераскрытое число контрактников.

Силы специальных операций США также прибывают в Сирию и покидают её небольшими группами, их присутствие не учитывается в официальном подсчёте.

11 июня сирийское агентство SANA сообщило, что американские военные во время высадки в провинции САР Хасеке убили мирного жителя и ранили ещё нескольких гражданских.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить