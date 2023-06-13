В Сирии 22 военных США получили ранения из-за «инцидента с вертолётом»

В Сирии 22 американских военных получили ранения в результате «инцидента с вертолётом», сообщает Associated Press.

Агентство пишет, что сейчас проводится расследование происшедшего. Как утверждается, ЧП не связано с огнём противника.

«Происшествие с вертолётом на севере Сирии привело к тому, что 22 военнослужащих США получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении американских ВС.

Пострадавшие военнослужащие проходят лечение, десять из них перевезли в «больницы более высокого уровня» за пределами региона.

Как напоминает агентство, в Сирии сейчас находится не менее 900 военнослужащих США, а также нераскрытое число контрактников.

Силы специальных операций США также прибывают в Сирию и покидают её небольшими группами, их присутствие не учитывается в официальном подсчёте.

11 июня сирийское агентство SANA сообщило, что американские военные во время высадки в провинции САР Хасеке убили мирного жителя и ранили ещё нескольких гражданских.