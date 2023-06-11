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SANA: военные США при высадке десанта в Сирии убили мирного жителя

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Американские военные во время высадки в сирийской провинции Хасеке убили мирного жителя и ранили ещё нескольких гражданских, сообщает SANA со ссылкой на источники.
SANA: военные США при высадке десанта в Сирии убили мирного жителя
  • РИА Новости

По данным агентства, военные США провели на рассвете массированную десантную операцию в сельской местности при поддержке боевиков поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС).

«Оккупационные силы США и боевики СДС оцепили село и открыли огонь по людям, пытавшимся покинуть его», — рассказали агентству.

Десантирование, по имеющимся данным, проводилось в деревне Салхам к юго-востоку от аш-Шадади, вдоль сирийско-иракской границы, оно «сопровождалось массированным и беспорядочным обстрелом домов».

В феврале Центральное командование Вооружённых сил США заявило о ликвидации одного из главарей террористической организации «Исламское государство»* в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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