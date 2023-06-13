Bloomberg: Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО на встрече 14 июня

Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО на предстоящих консультациях 14 июня, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство напоминает, что Турция, Швеция и Финляндия должны провести встречу для переговоров в рамках совместного формата, согласованного в Мадриде прошлым летом.

По данным источников, Турция настаивает на том, что Швеция должна полностью реализовать свой новый закон о борьбе с терроризмом, вступивший в силу 1 июня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что США рассчитывают на вступление Швеции в НАТО до предстоящего в июле саммита альянса.