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Bloomberg: Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО на встрече 14 июня

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Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО на предстоящих консультациях 14 июня, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО на встрече 14 июня
  • Gettyimages.ru

Агентство напоминает, что Турция, Швеция и Финляндия должны провести встречу для переговоров в рамках совместного формата, согласованного в Мадриде прошлым летом.

По данным источников, Турция настаивает на том, что Швеция должна полностью реализовать свой новый закон о борьбе с терроризмом, вступивший в силу 1 июня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что США рассчитывают на вступление Швеции в НАТО до предстоящего в июле саммита альянса.

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