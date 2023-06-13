Антонов: Россия ведёт борьбу против гегемонистского мироустройства

Россия находится на переднем крае борьбы против гегемонистского мироустройства, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Мы находимся на опасном и непредсказуемом изломе эпох. Россия вновь оказалась на переднем крае борьбы против гегемонистской модели мироустройства», — приводит ТАСС слова Антонова на приёме по случаю Дня России.

По его словам, сейчас России мешают создавать благоприятные внешние условия для внутреннего развития.

Дипломат отметил, что противники России стремятся нанести ей стратегическое поражение на поле боя.

Также Антонов заявил, что в мире невозможно решить серьёзнейшие проблемы без участия России и её единомышленники понимают это.