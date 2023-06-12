Белый дом: США не фиксируют перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

Соединённые Штаты не фиксируют перемещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссию.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Каких-либо признаков того, что перемещение ядерного оружия уже происходит или произойдёт в ближайшее время, мы не видели», — цитирует его ТАСС.

Кирби отметил, что США не видят причин менять готовность своих ядерных сил.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнётся после того, как 7—8 июля завершится подготовка сооружений для него.