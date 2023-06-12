Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

NOS: нидерландские банки не могут заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях

Короткая ссылка
Около трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не могут отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за ошибок в написании фамилий.

Об этом пишет Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным Центробанка Нидерландов, треть из 31 финансового учреждения страны не смогла найти все банковские счета и другие активы россиян, внесённых в санкционные списки ЕС.

Отмечается, что одной из причин являются ошибки в написании фамилий.

Ранее издание Financial Times сообщило, что европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на сумму €196,6 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить