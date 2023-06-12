NOS: нидерландские банки не могут заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях
Об этом пишет Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
По данным Центробанка Нидерландов, треть из 31 финансового учреждения страны не смогла найти все банковские счета и другие активы россиян, внесённых в санкционные списки ЕС.
Отмечается, что одной из причин являются ошибки в написании фамилий.
Ранее издание Financial Times сообщило, что европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на сумму €196,6 млрд.