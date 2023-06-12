Кирби: двери НАТО остаются открытыми для Киева

США поддерживают политику открытых дверей НАТО, однако вопрос о вступлении Украины в альянс должен быть согласован всеми странами-членами.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы по-прежнему поддерживаем политику открытых дверей, и эти дискуссии необходимо проводить при участии 31 страны — члена альянса и тех, кто претендует на вступление», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.