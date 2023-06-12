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Дуда выразил надежду, что саммит в июне даст «свет в тоннеле» членству Украины в НАТО

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Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что июньский саммит НАТО даст «свет в тоннеле» членству Украины в альянсе.
Дуда выразил надежду, что саммит в июне даст «свет в тоннеле» членству Украины в НАТО
  • Gettyimages.ru

«Я надеюсь, что приближающийся саммит НАТО в Вильнюсе принесёт Киеву хорошую новость о том, что будущее членство Украины в НАТО ясно видно, что появится свет в тоннеле благодаря нашим решениям, которые будут приняты в Вильнюсе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.

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