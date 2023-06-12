Европейский союз пообещал инвестировать в страны Латинской Америки €10 млрд в обмен на сотрудничество в добыче редкоземельных ресурсов.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во время своего визита в Бразилию.

«ЕС инвестирует в страны Латинской Америки €10 млрд, что станет основой для привлечения ещё большего объёма частных инвестиций», — цитирует её ТАСС.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз запускает стратегическое партнёрство с Бразилией по добыче редкоземельных ресурсов, которое должно способствовать покрытию потребностей континентов ЕС в этих ключевых для зелёного перехода ресурсов.

30 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать единую валюту для торговли между странами Южной Америки.

Президент Эритреи Исайяс Афеворки заявил, что однополярное доминирование, сдерживание, диверсии и санкции Запада должны уйти в прошлое.