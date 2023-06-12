Губернаторы ряда областей Болгарии массово подали в отставку

Заявления об отставке губернаторов областей Болгарии массово поступили в канцелярию правительства страны.

Об этом сообщила правительственная пресс-служба.

«В правительство со всей страны поступают заявления об отставке губернаторов областей и их заместителей. Акция беспрецедентна и станет серьёзным испытанием для способности исполнительной ветви власти справиться с обязательствами перед гражданами», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что польские власти предлагают Европейскому союзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания.

Отмечается, что расширить перечень хотят не только польские власти, но и Болгария и Венгрия.