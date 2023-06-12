Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ICAN: США тайно разместили около 150 ядерных боеголовок на авиабазах в пяти странах Европы

Короткая ссылка
Соединённые Штаты разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе.
ICAN: США тайно разместили около 150 ядерных боеголовок на авиабазах в пяти странах Европы
  • РИА Новости

Об этом сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

По её словам, боеприпасы находятся в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии.

«На авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок», — цитирует её РИА Новости.

Ранее британское издание The Guardian писало, что поддержка Украины в американском обществе идёт на убыль, что вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить