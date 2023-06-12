ICAN: США тайно разместили около 150 ядерных боеголовок на авиабазах в пяти странах Европы

Соединённые Штаты разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе.

Об этом сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

По её словам, боеприпасы находятся в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии.

«На авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок», — цитирует её РИА Новости.

Ранее британское издание The Guardian писало, что поддержка Украины в американском обществе идёт на убыль, что вызывает беспокойство в Вашингтоне.