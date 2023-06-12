Гутерреш заявил о важности мер по регулированию искусственного интеллекта

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости принять меры для обеспечения безопасности и соблюдения этики приложениями искусственного интеллекта.

«Предложения в рамках подготовки Кодекса поведения ООН... включают обязательства правительств, технологических компаний и других игроков воздерживаться от использования, поддержки дезинформации и риторики ненависти в любых целях», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил необходимость «срочных и незамедлительных мер по обеспечению того, чтобы все приложения искусственного интеллекта были безопасны, защищены, соответствовали этике и обязательствам в сфере прав человека».

Ранее в США в ходе имитационных испытаний беспилотник ВВС, управляемый искусственным интеллектом, принял решение убить оператора.

Также в Минобороны Британии сообщили, что AUKUS провёл испытания с использованием искусственного интеллекта.