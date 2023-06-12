The American Conservative: новая доктрина Байдена может привести к гибели всех украинцев

Стратегия США в отношении конфликта на Украине может унести жизни всех украинцев.

Такое мнение выразил обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.

Он отметил, что президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, «сколько ещё украинцев должно умереть» в ходе конфликта, заявил, что «потенциально могут умереть все».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине не начнутся до президентских выборов в США, которые намечены на 2024 год.