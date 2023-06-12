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The American Conservative: новая доктрина Байдена может привести к гибели всех украинцев

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Стратегия США в отношении конфликта на Украине может унести жизни всех украинцев.
The American Conservative: новая доктрина Байдена может привести к гибели всех украинцев
  • Gettyimages.ru

Такое мнение выразил обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.

Он отметил, что президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, «сколько ещё украинцев должно умереть» в ходе конфликта, заявил, что «потенциально могут умереть все».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине не начнутся до президентских выборов в США, которые намечены на 2024 год.

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