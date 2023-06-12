Один человек погиб и ещё трое пострадали в Афганистане из-за сильных дождей

Один человек погиб, трое пострадали в Афганистане из-за сильных дождей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным министерства, дожди сопровождались наводнениями, бурями и грозами.

В ведомстве также сообщили о повреждениях инфраструктуры и ущербе сельскохозяйственным угодьям в пострадавших районах.

Ранее стало известно, что в результате взрыва в мечети в провинции Бадахшан на севере Афганистана погибли одиннадцать человек, по меньшей мере 30 пострадали.