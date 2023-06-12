Один человек погиб и ещё трое пострадали в Афганистане из-за сильных дождей
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
По данным министерства, дожди сопровождались наводнениями, бурями и грозами.
В ведомстве также сообщили о повреждениях инфраструктуры и ущербе сельскохозяйственным угодьям в пострадавших районах.
Ранее стало известно, что в результате взрыва в мечети в провинции Бадахшан на севере Афганистана погибли одиннадцать человек, по меньшей мере 30 пострадали.