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При взрыве в мечети на севере Афганистана погибли 11 человек

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В результате взрыва в мечети в провинции Бадахшан на севере Афганистана погибли одиннадцать человек, по меньшей мере 30 пострадали, заявил представитель афганского Министерства внутренних дел Мулла Абдул Нафи Такор.
При взрыве в мечети на севере Афганистана погибли 11 человек
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter Такора.

Отмечается, что взрыв произошёл в ходе церемонии прощания с погибшим два дня назад при подрыве автомобиля заместителем губернатора провинции Бадахшан Нисаром Ахмадом Ахмади.

В марте сообщалось, что за терактом в Кабуле, где рядом со зданием МИД произошёл взрыв, стоят боевики «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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