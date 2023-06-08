При взрыве в мечети на севере Афганистана погибли 11 человек

В результате взрыва в мечети в провинции Бадахшан на севере Афганистана погибли одиннадцать человек, по меньшей мере 30 пострадали, заявил представитель афганского Министерства внутренних дел Мулла Абдул Нафи Такор.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter Такора.

Отмечается, что взрыв произошёл в ходе церемонии прощания с погибшим два дня назад при подрыве автомобиля заместителем губернатора провинции Бадахшан Нисаром Ахмадом Ахмади.

В марте сообщалось, что за терактом в Кабуле, где рядом со зданием МИД произошёл взрыв, стоят боевики «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.