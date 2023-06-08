При взрыве в мечети на севере Афганистана погибли 11 человек
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter Такора.
Отмечается, что взрыв произошёл в ходе церемонии прощания с погибшим два дня назад при подрыве автомобиля заместителем губернатора провинции Бадахшан Нисаром Ахмадом Ахмади.
В марте сообщалось, что за терактом в Кабуле, где рядом со зданием МИД произошёл взрыв, стоят боевики «Исламского государства»*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.