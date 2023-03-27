Талибы заявили, что за терактом в Кабуле стоят боевики «Исламского государства»

За терактом в Кабуле, где рядом со зданием МИД произошёл взрыв, стоят боевики «Исламского государства»*.

Об этом в разговоре с РИА Новости заявил представитель движения «Талибан»** Билал Карими.

«Ясно одно... такие зловещие явления осуществляют только боевики «ИГ». К счастью, в Афганистане они ликвидированы на 99% разведывательными силами Исламского Эмирата», — сказал он.

По последним данным, шесть мирных жителей погибли при взрыве в Кабуле, трое военных талибов пострадали.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.