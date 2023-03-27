Талибы заявили, что за терактом в Кабуле стоят боевики «Исламского государства»

Короткая ссылка
За терактом в Кабуле, где рядом со зданием МИД произошёл взрыв, стоят боевики «Исламского государства»*.
Талибы заявили, что за терактом в Кабуле стоят боевики «Исламского государства»
  • AFP
  • © Wakil KOHSAR

Об этом в разговоре с РИА Новости заявил представитель движения «Талибан»** Билал Карими.

«Ясно одно... такие зловещие явления осуществляют только боевики «ИГ». К счастью, в Афганистане они ликвидированы на 99% разведывательными силами Исламского Эмирата», — сказал он.

По последним данным, шесть мирных жителей погибли при взрыве в Кабуле, трое военных талибов пострадали.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить