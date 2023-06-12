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Посол России Моргулов заявил, что развитие отношений с Китаем остаётся константой

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Развитие российско-китайских отношений остаётся константой, несмотря на перемены в мире, заявил посол России в Пекине Игорь Моргулов.
Посол России Моргулов заявил, что развитие отношений с Китаем остаётся константой
  • РИА Новости

«Вне зависимости от изменчивой международной конъюнктуры константой российской внешней политики остаётся всестороннее развитие отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с нашим великим соседом — Китаем», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, межгосударственные отношения за счёт политики, проводимой российским и китайским лидерами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, вступают в новую эпоху и превосходят рамки союзнических форматов прошлого.

Моргулов также отметил, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается ускоренными темпами.

Ранее сообщалось, что глава Минфина России Антон Силуанов провёл переговоры с министром финансов КНР Лю Кунем.

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