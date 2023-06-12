Посол России Моргулов заявил, что развитие отношений с Китаем остаётся константой
- РИА Новости
«Вне зависимости от изменчивой международной конъюнктуры константой российской внешней политики остаётся всестороннее развитие отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с нашим великим соседом — Китаем», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, межгосударственные отношения за счёт политики, проводимой российским и китайским лидерами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, вступают в новую эпоху и превосходят рамки союзнических форматов прошлого.
Моргулов также отметил, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается ускоренными темпами.
Ранее сообщалось, что глава Минфина России Антон Силуанов провёл переговоры с министром финансов КНР Лю Кунем.