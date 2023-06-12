Посол: Россия будет добиваться признания своих законных интересов в сфере безопасности

Россия будет добиваться уважения своих законных интересов в сфере безопасности и национального суверенитета.

Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов на государственном приёме в российском диппредставительстве в Пекине по случаю Дня России.

По его словам, российская сторона выступает за справедливый и многополярный миропорядок, основанный на международном праве и главенствующей роли ООН.

«Наша страна будет и далее твёрдо отстаивать национальный суверенитет и по праву принадлежащее ей место в системе международных отношений, последовательно добиваться признания и уважения своих законных интересов в сфере безопасности», — подчеркнул посол.

7 июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточиться на цели достижения технологического и финансового суверенитета.

Он отметил, что также необходимо совершенствовать инфраструктуру и снижать уровень неравенства и бедности.