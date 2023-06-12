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В 26 городах и районах Сербии ввели режим ЧС из-за дождей и разлива рек

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В 26 городах и районах Сербии введён режим ЧС из-за дождей и разлива рек, с конца мая эвакуировано 62 человека, заявили в МВД республики.
В 26 городах и районах Сербии ввели режим ЧС из-за дождей и разлива рек
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«В настоящий момент режим ЧС введён в 26 городах и районах. Прошедшей ночью и утром критическая ситуация сложилась в городах Крушевац, Ягодина, Крагуевац и Сомбор, где из-за обильных осадков вода подтопила дворы и жилые здания», — говорится в сообщении ведомства

Ранее режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Пограничном районе Приморского края.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.

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