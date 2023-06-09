Синоптик Цыганков спрогнозировал прохладные выходные в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.

«В целом погода будет хорошая, но прохладная. Повышенное давление, поэтому 10—11 июня малооблачно, без осадков. В ночь на субботу +6...+8 °С, днём +17...+19 °С. В ночь на воскресенье +2...+5 °С, по области до 0 °С. Днём 11 июня +17...+19 °С, в ночь на понедельник +3...+7 °С, а днём до +20 °С», — рассказал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что май 2023 года стал вторым самым тёплым в мире за историю наблюдений.