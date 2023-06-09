Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Синоптик Цыганков спрогнозировал прохладные выходные в Москве

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.
Синоптик Цыганков спрогнозировал прохладные выходные в Москве
  • РИА Новости

«В целом погода будет хорошая, но прохладная. Повышенное давление, поэтому 10—11 июня малооблачно, без осадков. В ночь на субботу +6...+8 °С, днём +17...+19 °С. В ночь на воскресенье +2...+5 °С, по области до 0 °С. Днём 11 июня +17...+19 °С, в ночь на понедельник +3...+7 °С, а днём до +20 °С», — рассказал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что май 2023 года стал вторым самым тёплым в мире за историю наблюдений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить