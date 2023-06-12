Турецкая партия «Родина» призвала наложить вето на вступление Швеции в НАТО

Глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал Анкару наложить вето на вступление Швеции в НАТО.

По словам политика, расширение Североатлантического альянса является угрозой для Турции.

«Расширение НАТО в любом направлении является обострением угрозы для Турции. НАТО является источником угроз в отношении Турции. Мы считаем принятие Швеции в члены НАТО крайне опасным для национального единства и территориальной целостности Турции», — цитирует его РИА Новости.

Партия «Родина» призывает правительство и всех депутатов парламента Турции наложить вето на членство Швеции в НАТО, подчеркнули в пресс-службе.

«Более того, похоже, что позиция Венгрии также склоняется в пользу вето. В долгосрочной перспективе Турция обеспечит свою безопасность, единство и процветание, выйдя из НАТО», — заключил Перинчек.

19 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не готова к вступлению Швеции в Североатлантический альянс.

7 июня глава МИД Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор со шведским министром иностранных дел Тобиасом Билльстрёмом по этому поводу. Он заявил о необходимости предпринимать конкретные шаги для присоединения Швеции к альянсу.