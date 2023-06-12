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Папа Римский Франциск написал Зеленскому письмо

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Папа Римский Франциск написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил готовность сделать всё, чтобы положить конец страданиям украинского народа.
Папа Римский Франциск написал Зеленскому письмо
  • Gettyimages.ru

«Мы должны способствовать установлению мира как можно быстрее, понять, что нужно, чтобы достичь его. И в этом смысл письма, которое Папа Римский написал Зеленскому, а именно в том, как мы можем помочь», — цитирует ТАСС в интервью кардинала Маттео Дзуппи для la Repubblica.

Он выразил надежду на то, что споры о территориях между Россией и Украиной будут разрешены не с помощью оружия.

Маттео Дзуппи ранее посетил Киев в качестве посланника Папы Римского по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Экс-сотрудник Госдепа США Энн Райт в интервью il Fatto Quotidiano посоветовала Зеленскому прислушаться к Папе Римскому Франциску в вопросе урегулирования конфликта.

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин допустил встречу папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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