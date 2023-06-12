Кисида считает, что Китай должен гарантировать Украине безопасность от ядерной угрозы

Японский премьер-министр Фумио Кисида считает, что Китай должен гарантировать Украине безопасность в случае ядерной угрозы. Во время дебатов в парламенте политик вспомнил о совместном заявлении Пекина и Киева от 2013 года, когда украинским президентом был Виктор Янукович. Тогда стороны договорились об эффективном сотрудничестве.

«Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», я скажу, что мне известно о договорённостях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве. В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», — сказал Кисида, слова которого приводит ТАСС.

Агентство напоминает, что в декабре 2013 года после визита Януковича в Китай и его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином страны опубликовали заявление о дальнейшем углублении отношений.

В нём отмечалось, что Китай обязуется не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против Украины как государства, не обладающего ядерным оружием, а если Украина станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии, Китай подтверждает предоставление ей гарантий безопасности.

В октябре 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, может ли альянс использовать ядерный зонтик для Украины, заявил, что инструменты ядерного сдерживания блока используются только для обеспечения безопасности стран — членов военного объединения и охраны его территории.