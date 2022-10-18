Столтенберг заявил, что ядерный зонтик нужен только для защиты стран альянса

Инструменты ядерного сдерживания НАТО используются для обеспечения безопасности стран — членов альянса и охраны его территории, заявил генсек Йенс Столтенберг.

«Ядерное сдерживание НАТО применяется для обеспечения нашей коллективной обороны, территории НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Так Столтенберг ответил на вопрос, может ли альянс использовать ядерный зонтик для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления украинского президента являются свидетельством необходимости проведения специальной военной операции.