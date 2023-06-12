Кабан забежал в жилой район в Японии и напал на пятерых жителей
Некоторых жителей зверь укусил, кого-то сбил с ног. Самому младшему из пострадавших — два года.
«Я увидела, что моего мужа сбил кабан в саду нашего дома, и попросила помощи у соседей. Я была в ужасе, потому что ничего подобного раньше не происходило», — сообщила супруга 70-летнего мужчины, который также пострадал.
Четыре человека попали в больницу после случившегося. Полиция сообщила, что их жизни ничто не угрожает.
Телеканал отмечает, что двумя часами позднее кабан был пойман.
В марте девять человек погибли в результате нападений диких слонов в индийском восточном штате Западная Бенгалия.