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Кабан забежал в жилой район в Японии и напал на пятерых жителей

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В японской префектуре Нагасаки из-за нападения кабана ранения получили пять человек. Инцидент произошёл в городе Омура. Как сообщает NHK, животное ростом 1,1 м забежало в жилой район.

Некоторых жителей зверь укусил, кого-то сбил с ног. Самому младшему из пострадавших — два года.

«Я увидела, что моего мужа сбил кабан в саду нашего дома, и попросила помощи у соседей. Я была в ужасе, потому что ничего подобного раньше не происходило», — сообщила супруга 70-летнего мужчины, который также пострадал.

Четыре человека попали в больницу после случившегося. Полиция сообщила, что их жизни ничто не угрожает.

Телеканал отмечает, что двумя часами позднее кабан был пойман.

В марте девять человек погибли в результате нападений диких слонов в индийском восточном штате Западная Бенгалия.

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