SIPRI: Россия и США нарастили число развёрнутых ядерных боеголовок

Ядерные державы наращивают число развёрнутых ядерных боеголовок на фоне российско-украинского конфликта, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Информация об этом появилась на сайте SIPRI.

«Девять ядерных держав... продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, а некоторые из них развернули новые ядерные боеголовки», — говорится в статье.

При этом отмечается, что США увеличили число развёрнутых боеголовок с 1744 до 1770, а Россия — с 1588 до 1674.

В публикации также обратили внимание, что Россия и США вместе обладают почти 90% всего ядерного оружия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии начнётся после 7–8 июля