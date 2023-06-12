SIPRI: Россия и США нарастили число развёрнутых ядерных боеголовок
Информация об этом появилась на сайте SIPRI.
«Девять ядерных держав... продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, а некоторые из них развернули новые ядерные боеголовки», — говорится в статье.
При этом отмечается, что США увеличили число развёрнутых боеголовок с 1744 до 1770, а Россия — с 1588 до 1674.
В публикации также обратили внимание, что Россия и США вместе обладают почти 90% всего ядерного оружия.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии начнётся после 7–8 июля