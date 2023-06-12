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Кисида: Япония продолжит оказывать Украине всестороннюю помощь

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов и восстановлении.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Япония оказывает разностороннюю помощь в самых разных областях, в том числе в предоставлении снаряжения в целях обороны», — сказал премьер-министр.

Он также добавил, что недавно силами государства и японских частных компаний был создан Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины.

Отмечается, что данный Совет «решительно» настроен оказывать помощь, «соответствующую нуждам Украины».

Ранее сообщалось, что Япония начинает поставку военной техники Украине.

Также в Минобороны Японии прошла церемония передачи ста грузовиков и другой техники Украине.

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