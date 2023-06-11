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SVT: представители НАТО, Турции и Швеции 14 июня обсудят членство королевства в альянсе

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Представители Североатлантического альянса, Турции и Швеции 14 июня проведут встречу, в ходе которой стороны намерены обсудить прогресс королевства по вопросу присоединения к НАТО.
SVT: представители НАТО, Турции и Швеции 14 июня обсудят членство королевства в альянсе
  • Legion-Media

Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на шведский МИД.

Телеканал также привёл слова советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности Акифа Чагатая Кылыча, который отметил, что Швеция в данный момент ближе к вступлению в альянс, чем год назад.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости предпринимать конкретные шаги для присоединения Швеции к НАТО.

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