SVT: представители НАТО, Турции и Швеции 14 июня обсудят членство королевства в альянсе
- Legion-Media
Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на шведский МИД.
Телеканал также привёл слова советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности Акифа Чагатая Кылыча, который отметил, что Швеция в данный момент ближе к вступлению в альянс, чем год назад.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости предпринимать конкретные шаги для присоединения Швеции к НАТО.