Папский посланник: план Ватикана по урегулированию на Украине включает поездку в Москву
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Его заявление приводит агентство ANSA.
«Второй частью плана будет поездка в Москву», — цитирует его ТАСС.
Дзуппи ожидает, что в рамках поездки в российскую столицу «будет приём со стороны правительства» и Русской православной церкви.
Ранее госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин допустил встречу папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Маттео Дзуппи ранее посетил Киев в качестве посланника Папы Римского по вопросу урегулирования украинского конфликта.