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Папский посланник: план Ватикана по урегулированию на Украине включает поездку в Москву

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Спецпосланник Папы Римского Франциска по урегулированию кризиса на Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил, что план Ватикана по урегулированию включает поездку в Москву.
Папский посланник: план Ватикана по урегулированию на Украине включает поездку в Москву
  • Gettyimages.ru

Его заявление приводит агентство ANSA.

«Второй частью плана будет поездка в Москву», — цитирует его ТАСС.

Дзуппи ожидает, что в рамках поездки в российскую столицу «будет приём со стороны правительства» и Русской православной церкви.

Ранее госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин допустил встречу папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Маттео Дзуппи ранее посетил Киев в качестве посланника Папы Римского по вопросу урегулирования украинского конфликта.

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