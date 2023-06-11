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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США пожертвуют Зеленским, чтобы скрыть свои преступления

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Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение, что Соединённые Штаты могут пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским, что скрыть свои преступления, связанные с диверсией на «Северных потоках» и разрушением Каховской ГЭС.
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США пожертвуют Зеленским, чтобы скрыть свои преступления
  • Gettyimages.ru

Об этом Макговерн сказал в интервью Стивену Гарднеру.

«Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил аналитик, американские власти понимают, что Киев не добьётся успеха в конфликте с Москвой, поэтому намерены пожертвовать украинским лидером.

Он напомнил, что Вашингтон предпринимает попытки переложить вину за диверсию на «Северных потоках» и Каховской ГЭС на Украину.

Таким образом США стремятся скрыть свои преступления, заключил Макговерн.

Ранее Макговерн высказал мнение, что Зеленский сбежит на Кипр на фоне поражения ВСУ.

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