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FT: принятие Украины в Евросоюз обернётся сокращением бюджета для других стран

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Вступление Украины в Европейский союз может привести к сокращению бюджета для других государств объединения. Такой прогноз сделал обозреватель Тони Барбер в статье для газеты Financial Times.
FT: принятие Украины в Евросоюз обернётся сокращением бюджета для других стран
  • AP

Как отметил обозреватель, ряд европейских стран ограничивают киевский режим в экономическом плане, преследуя собственные цели.

Так, говорится в материале, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия уже проявили свою неготовность к неограниченному экспорту сельхозпродукции с Украины в ущерб собственному производству.

Кроме того, отметил Барбер, в случае присоединения к ЕС Украина будет претендовать на большие отчисления из Брюсселя из-за большой территории.

«В настоящее время 18 из 27 существующих членов ЕС получают от Брюсселя больше средств, чем платят сами, но после вступления Украины, по неофициальным оценкам ЕС, это число может сократиться до четырёх или пяти», — заключил автор.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

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