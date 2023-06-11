Гондурас официально открыл своё посольство в Китае
- AP
Об этом пишет Global Times.
На церемонии присутствовали член Госсовета Китая и министр иностранных дел Цинь Ган, а также министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна.
Президент Гондураса Сиомара Кастро ранее объявила о назначении Сальвадора Энрике Монкада, известного фармаколога, первым послом Гондураса в Китае.
В конце марта Министерство иностранных дел Гондураса объявило, что страна разрывает дипломатические отношения с Тайванем. В ответ внешнеполитическое ведомство Тайваня заявило о прекращении дипотношений с Гондурасом и закрытии посольства в стране.
Сразу после этого КНР и Гондурас установили дипломатические отношения.