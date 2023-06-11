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В китайском Гуанчжоу обнаружили два случая заражения оспой обезьян

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В китайском городе Гуанчжоу на юге страны выявили два случая заражения оспой обезьян. Оба заболевших изолированы, они проходят лечение.
В китайском Гуанчжоу обнаружили два случая заражения оспой обезьян
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун.

«Два случая заражения оспой обезьян были выявлены в Гуанчжоу 10 июня, заболевшими оказались двое мужчин в возрасте 43 и 29 лет», — цитирует ведомство РИА Новости.

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