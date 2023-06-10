ВОЗ: в мире с начала 2022 года выявили почти 88 тысяч случаев заболевания оспой обезьян

В мире с начала 2022 года зафиксировали почти 88 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

РИА Новости

«С 1 января 2022 года по 5 июня 2023-го в ВОЗ из 111 стран поступили сообщения о 87 929 подтверждённых лабораторным путём случаях заболевания mpox (оспа обезьян. — RT), включая 146 смертей», — приводит ТАСС заявление. Отмечается, что с 26 мая по 5 июня выявлены 552 пациента с болезнью. Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введённый в августе 2022 года из-за вспышки оспы обезьян.