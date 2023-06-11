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В Черногории началось голосование на парламентских выборах

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В Черногории открылись избирательные участки на выборах депутатов парламента (скупщины).
В Черногории началось голосование на парламентских выборах
  • AFP

Избирательные участки открылись в 07:00 (08:00 мск), они закрываются в 20:00 (21:00 мск).

Избирательный ценз для вхождения в состав скупщины — 3%.

На места в 81-местном однопалатном законодательном собрании претендуют 15 партий и блоков. Крупнейшие среди них — коалиция «Вместе! За будущее, которое тебе принадлежит», «Европа сейчас!» и «Алекса и Дритан — Храбро считаем!».

РИА Новости поясняет, что все эти движения выступают за дальнейшую европейскую и евроатлантическую интеграцию Черногории.

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